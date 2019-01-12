Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Ulaştırma Bakanlığı'ndan Kaza Açıklaması

Dha İstanbul - Ulaştırma Bakanlığı'ndan Kaza Açıklaması

1 saat önce

İstanbul DHAUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Halkalı-Gebze banliyö tren hattındaki kazayla ilgili açıklama yaptı.

Dha İstanbul - Ulaştırma Bakanlığı'ndan Kaza Açıklaması, System.String[]
İstanbul DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Halkalı- Gebze banliyö tren hattındaki kazayla ilgili açıklama yaptı.

Kazada, "Bugün saat 09: 30 sularında demiryolu trafiğine kapalı olan Kazlıçeşme -Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya -Akvaryum kesimine bir UNİMOG iş makinesi ile bir katener aracı çalışma ve malzeme taşımak üzere hatta girmiştir. Söz konusu iki iş makinesi birbiriyle çarpışmış ve olay sonucunda araçtan atlama sonucu iki işçi yaralanmıştır" denildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:18 Kaynak: DHA

Gebze, Halkalı, İstanbul, Güncel
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