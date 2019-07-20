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DHA İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE 29 KATLI BİNADA YANGIN (1)

1 saat önce

İstanbul DHAÜmraniye'de bir inşaat halindeki 29 katlı binanın üst katlarında yangın çıktı.

DHA İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE 29 KATLI BİNADA YANGIN (1), System.String[]
İstanbul DHA
Ümraniye'de bir inşaat halindeki 29 katlı binanın üst katlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İnşaatta malzemelerin yandığı belirtilirken yükselen dumanlar bir çok yerden görülüyor.

Görüntü  Dökümü:
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-Yangından görüntü


Ümraniye, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:50 Kaynak: DHA
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