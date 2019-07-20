DHA İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE 29 KATLI BİNADA YANGIN (1)
1 saat önce
İstanbul DHAÜmraniye'de bir inşaat halindeki 29 katlı binanın üst katlarında yangın çıktı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:50 Kaynak: DHA
DHA Ümraniye
'de bir inşaat halindeki 29 katlı binanın üst katlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İnşaatta malzemelerin yandığı belirtilirken yükselen dumanlar bir çok yerden görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü
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