DHA İSTANBUL - ÜSKÜDAR BİLİM MERKEZİ'NDE YANGIN...
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Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAÜsküdar'da bulunan bilim merkezi binasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:46 Kaynak: DHA
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul
DHA Üsküdar
'da bulunan bilim merkezi binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar meydana geldi.
Üsküdar Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan Üsküdar Bilim Merkezi binasında saat 18.45 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının binanın teras katında bulunan klima tesisatından çıktığı öğrenildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar oluştu. Yangını gören bir kişi, Yangın bir anda çıktı. Hiç görmeden alevler çıkmaya başladı. İtfaiye
de 10 dakikada geldi. Çok şükür söndürdüler. Cankurtaran
geldi ama içeride kimse olduğunu sanmıyorum, boştu. dedi. Polis
çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.
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