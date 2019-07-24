DHA İSTANBUL - ÜSKÜDAR'DA METROBÜS KAZASI (1)
1 saat önce
Üsküdar Burhaniye durağında iki metrobüs kaza yaptı.
Üsküdar Burhaniye Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:44 Kaynak: DHA
durağında iki metrobüs kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hafif yaralandı.
Görüntü Dökümü:
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-olay yerinden görüntüler
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