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DHA İSTANBUL - ÜSKÜDAR'DA METROBÜS KAZASI (1)

1 saat önce

Üsküdar Burhaniye durağında iki metrobüs kaza yaptı.

DHA İSTANBUL - ÜSKÜDAR'DA METROBÜS KAZASI (1), System.String[]

Üsküdar Burhaniye durağında iki metrobüs kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hafif yaralandı.

Görüntü Dökümü:
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-olay yerinden görüntüler


Burhaniye, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:44 Kaynak: DHA
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