DHA İSTANBUL - ÜSKÜDAR'DA METROBÜS KAZASI (2)
1 saat önce
sküdar Burhaniye durağında iki metrobüsün kaza yapması sonucu 10 kişi hafif yaralandı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:06 Kaynak: DHA
DHA- sküdar Burhaniye
durağında iki metrobüsün kaza yapması sonucu 10 kişi hafif yaralandı.
Kaza saat 14.30 sıralarında Burhaniye Metrobüs durağında meydana geldi. Zincirlikuyu yönüne peş peşe ilerleyen metrobüsler kaza yaptı. Kazada araçlardaki 10 kişi hafif yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale durakta yapıldı
Görüntü Dökümü:
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-olay yerinden görüntüler
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