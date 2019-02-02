Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Üsküdar'da Otomobil Markete Girdi

Dha İstanbul - Üsküdar'da Otomobil Markete Girdi

1 saat önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - ÜSKÜDAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir markete daldı.

Dha İstanbul - Üsküdar'da Otomobil Markete Girdi, System.String[]
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - ÜSKÜDAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir markete daldı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Bulgurlu Mahallesi Bulgurlu Caddesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Ümraniye istikametine ilerleyen sürücü Ekrem N. yönetimdeki 34 AID 848 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarptı sonra da bir market zincirinin şubesine girdi. Kaza sonucu markette maddi hasar meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Ekrem N., kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, iyi olduğunu söyleyerek sağlık ekiplerinin kendisine müdahale etmesini istemedi.

SÜRÜCÜ 1.21 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sırasında sürücü Ekrem N., trafik polisi tarafından alkol testi yapıldı. Alkolmetreye üfletilen sürücü Ekrem N., 1.21 promil alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine el konulurken, kazayla ilgili ifadesinin alınması için Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü. 

MARKETTE HASAR MEYDANA GELDİ

Markete dalan otomobil, polisin olay yeri incelemesinin ardından ekipleri tarafından çekici yardımıyla yaklaşık iki saatte kaldırılarak, otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri

-Markette giren otomobilden detay

-Trafik polisi sürücüye alkolmetreyi üfletmesi

-Marketinin içerisinden detay

-Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması

-Kaldırım taşı ve otomobilin yerdeki parçaları

-Genel ve detaylar

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:02 Kaynak: DHA

DHA, 3. Sayfa
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