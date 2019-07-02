DHA İSTANBUL - ÜSKÜDAR'DA YANGIN (1)
27 dakika önce
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHAÜsküdar'da bir binada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:30 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHA
Üsküdar'da bir binada yangın çıktı. Alevler binanın çatısını sararken çevrede korku dolu anlar yaşandı. Yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
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