DHA İSTANBUL - ÜSKÜDAR'DA YANGIN
10 dakika önce
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHAÜsküdar'da bir binada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:44 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul
DHA Üsküdar
'da bir binada yangın çıktı. Yangın binanın çatısını sararken çevrede korku dolu anlar yaşandı. Yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
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