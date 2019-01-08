Dha İstanbul - Üsküdar'da Yangına Müdahale Eden İtfaiye Eri Çatıdan Düştü (1)
1 saat önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHAÜsküdar'da bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri düşerek yaralandı.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul
DHA Üsküdar
'da bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri düşerek yaralandı.
Üsküdar Paşalimanı
Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangına Kadıköy
ve Üsküdar itfaiye grubu ekipleri müdahale etti. Binada bulunan yaşlı bir kişi kurtarılırken çatıda soğutma çalışması yapan itfaiye erlerinden biri aşağıya düştü. İtfaiye
eri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
-------------
-Binanın görüntüsü
-İtfaiyenin müdahalesi
-Yaralı itfaiye eri
DHA FEED
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:15 Kaynak: DHA
KKTC'de Ünlü İş Adamlarının Birbirine Girdiği Kanlı Kavganın Detaylar Ortaya Çıktı
Beşiktaş, Hazırlık Maçında Helmond Sport'u 1-0 Yendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Görüşeceği Tarih Netleşti
Oyuncu Can Nergis'den, Ahlaksız Teklif İtirafı!