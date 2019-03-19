Dha İstanbul - Usta Oyuncu Ümit Yesin Öldü
1 saat önce
İstanbul DHABirçok dizi ve sinema filminde rol alan usta oyuncu Ümit Yesin hayatını kaybetti.
İstanbul
DHA
Birçok dizi ve sinema filminde rol alan usta oyuncu Ümit Yesin
hayatını kaybetti.
Yesin'in ölümünü sanatçı arkadaşları sosyal medyada duyurdu. Ümit Yesin 65 yaşındaydı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:01 Kaynak: DHA
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