Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Yedikule'de Bina Çöktü (1)

Dha İstanbul - Yedikule'de Bina Çöktü (1)

42 dakika önce

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHAYedikule'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.

Dha İstanbul - Yedikule'de Bina Çöktü (1), System.String[]
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHA

Yedikule'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Çöken binanın altında kalan bir kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:39 Kaynak: DHA

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