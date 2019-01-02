Dha İstanbul - Yedikule'de Bina Çöktü (1)
42 dakika önce
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHAYedikule'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHA
Yedikule'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Çöken binanın altında kalan bir kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:39 Kaynak: DHA
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