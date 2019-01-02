Dha İstanbul - Yedikule'de Bina Çöktü (1)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHAYedikule'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHA



Yedikule'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Çöken binanın altında kalan bir kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden görüntüler



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