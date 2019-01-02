Dha İstanbul - Yedikule'de Bina Çöktü (2)
33 dakika önce
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHAYedikule'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHA
Yedikule'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Çöken binanın altında kalan bir kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Fatih
Yedikule'de sabaha karşı yanan binanın bitişiğindeki binada çökme meydana geldi. Göçükte Turgut Peker enkaz altında kaldı.
Peker'in evde bulunan eşyalarını iki kişiyle birlikte almak için içeri girdiği bu sırada çökme meydana geldiği öğrenildi. Diğer iki kişinin kaçmayı başardığı öğrenilirken Peker'i kurtarma çalışmaları sürüyor.
Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Olay yerinden görüntüler
-Kurtarma çalışmaları
DHA FEED
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:47 Kaynak: DHA
Nimet Abla'dan Bilet Alanlara Kötü Haber! İşte 70 Milyon Liralık Biletin Satıldığı İlçe
Profesör, Görev Yaptığı Üniversitenin Misafirhanesinde Ölü Bulundu
Son Dakika! Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
Son Dakika! Fransa Tarafından Kırmızı ve Mavi Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı