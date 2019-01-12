Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - (Yeni Havadan Görüntüyle) Tren Hattında Kaza Yapan İki İş Makinesi Çekildi

Dha İstanbul - (Yeni Havadan Görüntüyle) Tren Hattında Kaza Yapan İki İş Makinesi Çekildi

45 dakika önce

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Güven USTA - İstanbul DHA- KAZLIÇEŞME -Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya mevkiindeki kaza yapan iki iş makinesi çekildi.

Dha İstanbul - (Yeni Havadan Görüntüyle) Tren Hattında Kaza Yapan İki İş Makinesi Çekildi, System.String[]
Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Güven USTA - İstanbul DHA-  KAZLIÇEŞME - Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya mevkiindeki kaza yapan iki iş makinesi çekildi.

Kaza, bugün saat 09.30 sularında demiryolu trafiğine kapalı olan Kazlıçeşme -Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya -Akvaryum kesiminde meydana geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir UNİMOG iş makinesi ile bir katener aracı çalışma ve malzeme taşımak üzere hatta girdi. İki iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada araçtan atlayan iki işçi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan çalışma sonrası iki iş makinesi çekilerek götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE YAPILAN ÇALIŞMA

-Yapılan çalışmalar

-Araçların çekilmesi

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-Kazanın hemen ardından çekilen görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:01 Kaynak: DHA

İstanbul, DHA, Güncel
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