Dha İstanbul - (Yeni Havadan Görüntüyle) Tren Hattında Kaza Yapan İki İş Makinesi Çekildi
45 dakika önce
Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Güven USTA - İstanbul DHA- KAZLIÇEŞME -Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya mevkiindeki kaza yapan iki iş makinesi çekildi.
Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Güven USTA - İstanbul
DHA- KAZLIÇEŞME - Halkalı
şantiyesi demiryolu güzergahının Florya mevkiindeki kaza yapan iki iş makinesi çekildi.
Kaza, bugün saat 09.30 sularında demiryolu trafiğine kapalı olan Kazlıçeşme
-Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya -Akvaryum kesiminde meydana geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir UNİMOG iş makinesi ile bir katener aracı çalışma ve malzeme taşımak üzere hatta girdi. İki iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada araçtan atlayan iki işçi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan çalışma sonrası iki iş makinesi çekilerek götürüldü.
Görüntü Dökümü:
-------------------
-HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE YAPILAN ÇALIŞMA
-Yapılan çalışmalar
-Araçların çekilmesi
////////
-Kazanın hemen ardından çekilen görüntüler
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:01 Kaynak: DHA
Böbrek Ameliyatı Olmak İsteyen Hasta, Doktorların Mesaisi Bittince Ameliyathanede Unutuldu
Kız Arkadaşını Görmek İsteyen Genç, Adresi Şaşırınca Gasp Edildi
İstanbul Florya'da 2 Demiryolu Yenileme Aracı Çarpıştı: 2 Yaralı
Anadolu Üniversite'nin Sosyal Psikoloji Ders Kitabında Yer Alan Sorular Tepki Çekti