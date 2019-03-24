Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Yenikapı'daki Cumhur İttifakı Mitinginin Havadan Görüntüleri

Dha İstanbul - Yenikapı'daki Cumhur İttifakı Mitinginin Havadan Görüntüleri

17 dakika önce

İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşen Cumhur İttifakı'nın Yenikapı Mitingi havadan görüntülendi.

Dha İstanbul - Yenikapı'daki Cumhur İttifakı Mitinginin Havadan Görüntüleri, System.String[]
İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşen Cumhur İttifakı'nın Yenikapı Mitingi havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle mitingi alanı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:25 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel
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