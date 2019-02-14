Dha İstanbul - Yeşilyurt Apartmanının Çökmesi: 3 Kişi Gözaltına Alındı (2)
1 saat önce
Haber: Yüksel KOÇ - İstanbul DHAKartal Yeşilyurt apartmanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.
Haber: Yüksel KOÇ - İstanbul
DHA Kartal Yeşilyurt
apartmanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.
21 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı çökmeyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Yeşilyurt binasının projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve yapı ruhsat sürveyanı (İnşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen kişi) Arzu Keleş Boran'ın "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü;:
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-Olayın hemen ardından çekilen görüntüler (arşiv)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:14 Kaynak: DHA
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