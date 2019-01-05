Dha İstanbul - Yıldırım ile İmamoğlu Telefonda Görüştü
46 dakika önce
İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü.
İstanbul
DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
ile CHP
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
ile telefonda görüştü. Görüşmede Binali Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu'na "hayırlı olsun" dileklerinde bulunduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:05 Kaynak: DHA
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu Telefonda Görüştü
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