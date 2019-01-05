Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Yıldırım ile İmamoğlu Telefonda Görüştü

Dha İstanbul - Yıldırım ile İmamoğlu Telefonda Görüştü

46 dakika önce

İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü.

Dha İstanbul - Yıldırım ile İmamoğlu Telefonda Görüştü, System.String[]
İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü.  Görüşmede Binali Yıldırım'ın  Ekrem İmamoğlu'na "hayırlı olsun" dileklerinde bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:05 Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
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