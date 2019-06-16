DHA İSTANBUL - YILDIRIM VE İMAMOĞLU ORTAK YAYINDA (1)

Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde düzenlenen tartışma programında bir araya geldi. Programda sorulara geçilmeden önce Yıldırım ve İmamoğlu birbirilerine kalem hediye etti. Programda her bir soru için adaylara 3 dakika süre verildi.

YILDIRIM: CHP BUNUN İÇİN BİZE YARDIMCI OLMADI VE YENİLENME YÖNÜNDEKİ TALEBİMİZİ KABUL ETMEDİLER

Programda ilk soru, "Biz bu seçime niye gidiyoruz?" oldu. İlk soru sorulan Binali Yıldırım, "Siz, 8.5 milyon İstanbullu gibi oyunuzu kullandınız. Sizin bir kabahatiniz yok. Sizin oylarını sayılırken bir takım garip işler oldu, acayip işler oldu, şaibe karıştı. Yüksek Seçim Kurulu bütün bu olayı değerlendirerek, olayın sahibi olması sıfatıyla yenilenmesine karar verdi. Ama bizim tercihimiz bu seçimin yenilenmemesi, bunun için çok çaba sarf ettik. Ancak CHP bunun için bize yardımcı olmadı ve yenilenme yönündeki talebimizi kabul etmediler, reddi yönünde karar aldılar. Seçime gitmek mecburiyetinde kaldık. Keşke oyların tamamı sayılabilseydi, hiç kimsenin kafasında bir tereddüt, şüphe kalmayacaktı. Bu şekilde de bir daha İstanbulluları 23 Haziran için yormayacaktık. Onların planlarını, yapacaklarını değiştirmek zorunda kalmayacaktır" dedi. "Bu seçim mundar oldu, oylar çalındı iddialarınızda kararlı mısınız hala?" şeklindeki soruya ise Yıldırım, "Aynen iddialıyım çünkü bu seçimde oylar çalındı. Ne demek istiyorum? Oylar sayılmaya başlandı. Yüzde 10'u sayıldı, 29 binde 13 bin 729'a düştü. Artısı eksisi çıkarıldıktan sonra. Bu da gösteriyor ki geriye kalan yüzde 90'ı sayılsa bu seçimin sonucunun değişeceği aşikar. Bunun için biz oyların tekrar sayılmasını çok istedik. Bu konuda da maalesef bir direnç ile karşılaştığımız için saydıramadık" diye konuştu.

"Oyları kim çaldı?" sorusuna ise Binali Yıldırım, "Onu bulacak olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'dır. Seçimi yapan yetkililerdir. Siz yolda yürüyorsunuz, cüzdanınız çalındı. Ne dersiniz, 'cüzdanım çalındı' dersiniz, 'benim cüzdanım yer değiştirdi' demezsiniz. Oyların yer değiştirmesi, çalınmasıyla aynı anlamı taşır. Binali Yıldırım'ın oyu CHP adayına yazılıyorsa veya bir başka adaya yazılıyorsa, bu çalınmadır, bunun başka bir izahı yok. Sayımlarda da bu ortaya çıktı. YSK'da tüm bu delilleri dikkate alarak bu seçimin yenilenmesine karar verdi" diye yanıtladı.

"O GÜNÜN SABAHINDA YSK BAŞKANI SÜRECİ SONA ERDİREN AÇIKLAMASINI YAPTI, BİZİ TEYİT EDEN"

Ekrem İmamoğlu da "Biz bu seçime niye gidiyoruz?" soru ve Yıldırım'ın açıklamaları sorulduğunda şunları kaydetti:

"YSK'nın verdiği bir kararı, biz oyların yeniden sayılmasını istedik ama CHP istemedi yorumu tamamiyle yanlış bir yorumdur. 31 Mart gecesine dönelim, hızlıca hatırlayalım, hatta saat saat hatırlayalım. Seçim kapanalı 1 saat olmadı ki, televizyon kanallarının bir kısmı yüzde 63.84 rakibimize, yüzde 33.99 bize diye, yasakları çiğneyerek, nereden güç alıyorsa bir sür4eç başlattı. daha sonra bu süreç devam etti. Anadolu Ajansı'ndan 2 saat 30 dakikadır veri alamıyoruz diye yayın yapıyordunuz ve bu veri alamama 12 saat sürdü. 23.30'da Anadolu Ajansı oyları yüzde 98.8'i geldiği, kafa kafaya olduğu anda itibaren ne olduysa Sayın yıldırım 'ben seçimi kazandım' diye açıklama yaptı. Şu kadar sandık sayıldı ve 'ben seçimi kazandım diye tam saat 23.25'de açıklama yapıldı. Ne tesadüftür ki o sırada Anadolu Ajansı yayını kesti. Sonra biz Sayın İl Başkanı Ak Parti adına açıklama yaptı, 30 bin 86 sandığa göre kendi sayımlarını yapmışlar ve 4.35'te '3 bin 835 oyla seçimi kazandık' dedi. Sayı verdi. Kendi elindeki tutanaklara göre. Ondan yaklaşık 2 saat önce biz elimizdeki verilerle 30 bin 86 sandığa göre artık sonuç değişmeyeceği için 'hayır biz seçimi kazandık' dedik. O günün sabahında YSK Başkanı süreci sona erdiren açıklamasını yaptı, bizi teyit eden. Sayın Yıldırım '29 binden indi' diyor, 1 Nisan tutanağı burada. İlk tutanak sayısı 24 bin 57. Burada şunu unutmamak lazım; bir kaç aşaması var oy sayımının. 24 bin 57 oyla başlayan süreç günün sonunda13 bin 729'a indi."

Görüntü Dökümü:

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Yıldırım'ın açıklamaları

İmamoğlu'nun açıklamaları

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