Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul- Zeytinburnu'nda Uyuşturucu Operasyonu

Dha İstanbul- Zeytinburnu'nda Uyuşturucu Operasyonu

54 dakika önce

Haber: Çağatay KENARLI, Kamera: İSTANBUL DHAİstanbul'da "Yunus" olarak bilinen Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, Zeytinburnu'nda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Dha İstanbul- Zeytinburnu'nda Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Haber: Çağatay KENARLI, Kamera: İSTANBUL DHA

İstanbul'da "Yunus" olarak bilinen Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, Zeytinburnu'nda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişiyi gözaltına aldı. Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde 21 Şubat'ta denetim yapan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri şüphe üzerine durdurduğu E.B. ve M.D.'nin üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde buldu. Polis ekipleri savcılıktan şüphelilerin yaşadığı evde de arama yapmak için izin aldıktan sonra evde de yapılan aramalarda 13,5 gram taş kokain, 2,56 gram toz kokain, 15 kilo 173 gram metamfetamin, 3 cep telefonu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 285 lira para ele geçirdi. Gözaltına alınan E.B. ve M.D. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Aramalarda bir koltuğun altındaki kutuda saklanan uyuşturucu maddeleri ele geçirilmesi de polis kameraları tarafından görüntülendi. 

Görüntü Dökümü:

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin evde yaptığı aramalar

-Koltuğun altından çıkan kutu

-Uyuşturucu maddelerin görüntüsü

-Şüphelilerin polis merkezine getirilmesi

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:25 Kaynak: DHA

Polis, Zeytinburnu, DHA, İstanbul, Güncel
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