DHA İSTANBUL - ZİNCİRLİKUYU'DA KORKUTAN YANGIN (1)
2 saat önce
Zeki GÜNAL - İstanbul DHAZincirlikuyu'da inşaat halindeki bir plazanın giriş bölümünde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:00 Kaynak: DHA
Zeki GÜNAL - İstanbul DHA
Zincirlikuyu'da inşaat halindeki bir plazanın giriş bölümünde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına alındı.
Görüntü Dökümü:
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Yangından görüntü
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