DHA İSTANBUL - ZİNCİRLİKUYU'DA KORKUTAN YANGIN (3)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA

Zincirlikuyu'da inşaat halindeki bir plazanın giriş bölümünde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Zincirlikuyu'da bir rezidans inşaatında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı Binanın giriş kısmında yapılan izolasyon çalışmaları sırasında çıktığı belirtilen yanına ilk olarak görevliler yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti. Yangına daha sonar itfaiye müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar