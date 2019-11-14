Son Dakika Haberleri: Dha istanul -itfaiyenin yolunu kapatan aracı elbirliğiyle kaldırdılar
Son Dakika Güncel Dha istanul -itfaiyenin yolunu kapatan aracı elbirliğiyle kaldırdılar

Dha istanul -itfaiyenin yolunu kapatan aracı elbirliğiyle kaldırdılar

6 saat önce

Haber-Kamera Şahin BOZKURTİSTANBUL, DHABahçelievler'de yangına giden itfaiye ekiplerinin yolunu kapatan hafif ticari araç, mahalleliler tarafına elbirliğiyle kaldırılarak kenara çekildi.

Haber-Kamera Şahin BOZKURTİSTANBUL, DHA

Bahçelievler'de yangına giden itfaiye ekiplerinin yolunu kapatan hafif ticari araç, mahalleliler tarafına elbirliğiyle kaldırılarak kenara çekildi. Yolun açılmasıyla sokaktan geçen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Şirinevler Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında yangın ihbarına giden itfaiye araçları, hatalı park edilen hafif ticari araç yüzünden sokağa giremedi. Bu durumu gören mahalleli, park halindeki aracı elbirliğiyle kaldırarak köşeye çekmeye çalıştı. İlk denemelerinde başarılı olamayan vatandaşlar, daha sonra birbirlerine destek olarak bir kere daha denediler. Vatandaşlar, ikinci denemelerinde başarılı olarak otomobili olduğu yerden kaldırıp köşeye çektiler. Yolları açılan itfaiye ekipleri, yangının olduğu adrese giderek binanın çatısında çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Dha istanul -itfaiyenin yolunu kapatan aracı elbirliğiyle kaldırdılar

Bahçelievler, İtfaiye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:12 Kaynak: DHA
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