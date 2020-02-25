DHA, İtalya'da koronavirüs karantinası uygulanan kasabadaki önlemleri görüntüledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA, İtalya'da koronavirüs karantinası uygulanan kasabadaki önlemleri görüntüledi - Son Dakika

DHA, İtalya'da koronavirüs karantinası uygulanan kasabadaki önlemleri görüntüledi

6 saat önce

Dünyada Çin ve Güney Kore'den sonra Covid-19"un (koronavirüs) en yaygın olduğu üçüncü ülke olan İtalya'da, yaşlı ve başka hastalıkları da olan 7 kişi hayatını kaybetmiş, 283 kişiye de virüs bulaşmıştı.

DHA, İtalya'da koronavirüs karantinası uygulanan kasabadaki önlemleri görüntüledi, System.String[]

Dünyada Çin ve Güney Kore'den sonra Covid-19"un  (koronavirüs) en yaygın olduğu üçüncü ülke olan İtalya'da, yaşlı ve başka hastalıkları da olan 7 kişi hayatını kaybetmiş, 283 kişiye de virüs bulaşmıştı. Şimdiye kadar virüsün en çok etkilediği Lombardiya ve Veneto bölgelerinde, toplam 50 bin kişinin yaşadığı 11 kasaba hafta sonu karantinaya alınmıştı.

DHA muhabiri, bu kasabalardan biri olan Milano'ya 45 kilometre mesafedeki 16 bin nüfuslu Casalpusterlengo'ya gitti .Güvenlik önlemlerini görüntüledi. "Kırmızı bölge" olarak ilan edilen virüsün bulaşma riski yüksek olduğu bu kasabalara ancak özel izinle girilip çıkılabiliyor.

Kasabaların girişlerini tutan medikal maskeli polisler bölgede kuş uçurtmuyor. Uluslararası kurallar karantina süresini iki hafta  süresince  öngörüyor.

'50 BİN KİŞİYİ CEZALANDIRAMAZSINIZ'

Casalpusterlengo'nun polis ekiplerinin bekletildiği giriş noktasında denk geldiğimiz sara hastası yaşlı bir kadın, karantinaya alınmayan çevre bir kasabadan geldiğini söyleyerek "Beni öldürecekler, dayanamıyorum artık. Bu tedbirler çok abartılı. Doktorum burada, reçetelerimi yazdırmam lazım ama bana bir suçluymuşum gibi davranıp geri çeviriyorlar" diye öfkesini dile getiriyor.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre de karantina bölgesinde yaşamak zorunda kalanların sabrı taşmış durumda.

Virüsün ilk görüldüğü Codogna'daki yasağı delerek alışveriş için dışarıya çıkan Luigi Toselli "Terk edildik. 50 bin kişiyi böyle cezalandıramazsınız" diye tepkisini ortaya koydu.  Karantina altında yaşayan bazı kişilerin aşırı stresten dolayı uyku hapları kullanmakta olduğu da basına yansıyan haberler arasında.

Söz konusu kasabalarda işyerleri, okullar ve kamu kuruluşları kapalı tutulurken, sadece marketler ve eczaneler açık durumda.

İtalya'da virüs taşıdığı tespit edilenlerin büyük kısmı evlerinde kontrol altında tutulurken, 30'a yakın kişinin  ise yoğun bakımda tutulduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtalya'nın Lombardiya Bölgesi'nde koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Casalpusterlengo kasabasına gidiş yolundan görüntüler

Casalpusterlengo'nun ıssız caddelerinden görüntüler

Karantina dolayısıyla evinden çıkmak istemediğini söyleyen, balkondan bakan kadın

DHA mikrofonuyla Casalpusterlengo kasabasının güvenlik önlemleri alınan girişinden anons

Karantinaya öfkesini dile getiren yaşlı kadın

Güvenlik koridorundaki medikal maskeli polisler, gazeteciler, genel ve detay görüntüler


Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, İtalya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:57 Kaynak: DHA
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