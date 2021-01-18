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Son dakika haberi! DHA kameramanı karlı yolda kaza yapıp üstüne gelen araçtan son anda kurtuldu - Son Dakika

Son dakika haberi! DHA kameramanı karlı yolda kaza yapıp üstüne gelen araçtan son anda kurtuldu

18.01.2021 16:01
Son dakika haberi! DHA kameramanı karlı yolda kaza yapıp üstüne gelen araçtan son anda kurtuldu

Son dakika haber: KAĞITHANE'nin ara sokaklarında araçlar kaza yaptı.

KAĞITHANE'nin ara sokaklarında araçlar kaza yaptı. Karda kayan bir araç önce yol kenarındaki araçlara çarptı ardından savrularak hızla kendisini görüntüleyen kameramanın üzerine sürüklendi. DHA kameramanı Harun Uyanık üstüne gelen araçtan son anda kurtuldu. Sabah saatlerinde İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. Kağıthane'deki ara sokaklar tamamen karla kaplandı. Araçlar yokuşta kayarak park halindeki diğer araçlara çarptı. Maddi hasarlı kazalar DHA kameralarına saniye saniye yansıdı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bir araç kazayı görüntülemeye çalışan DHA kameramanı Harun Uyanık'a doğru sürüklendi. Uyanık, hızla üzerine gelen araçtan son anda kurtuldu. Uyanık'ın o anları kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Fotoğraf)


Son dakika haberi! DHA kameramanı karlı yolda kaza yapıp üstüne gelen araçtan son anda kurtuldu
Son dakika haberi! DHA kameramanı karlı yolda kaza yapıp üstüne gelen araçtan son anda kurtuldu
Son dakika haberi! DHA kameramanı karlı yolda kaza yapıp üstüne gelen araçtan son anda kurtuldu
Son dakika haberi! DHA kameramanı karlı yolda kaza yapıp üstüne gelen araçtan son anda kurtuldu
Son dakika haberi! DHA kameramanı karlı yolda kaza yapıp üstüne gelen araçtan son anda kurtuldu
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Kağıthane, İstanbul, Kaza, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! DHA kameramanı karlı yolda kaza yapıp üstüne gelen araçtan son anda kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! DHA kameramanı karlı yolda kaza yapıp üstüne gelen araçtan son anda kurtuldu - Son Dakika
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