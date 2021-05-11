DHA, 'mavi vatan'ın muhafızı TCG Kınalıada Korveti'nde - Son Dakika

TÜRKİYE'nin Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında inşa edilen 4'üncü milli gemi TCG Kınalıada (F-514) Korveti, İzmir Foça Limanı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin 'mavi vatan'daki hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla verilecek her türlü görev için kullanılmak üzere hazır bekletiliyor. Türk mühendislerin tasarladığı ve tamamen Türk iş gücüyle inşa edilen TCG Kınalıada Korveti'ne çıkan DHA muhabirleri, iftarı gemi personeliyle yaptı. Gemi personeli, 'Atmaca' adı verilen yerli füze ve 'Ağ Destekli Veri Entegre Sistemi' bulunan gemi hakkında bilgi verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Donanması'nın yeni nesil savaş gemisi ihtiyacını karşılaması adına başlatılan projelerden biri olan MİLGEM kapsamında TCG Heybeliada, TCG Burgazada ve TCG Büyükada'nın ardından inşa edilen, ada sınıfı dördüncü milli gemi olan TCG Kınalıada (F-514) Korveti'nin İzmir Foça Limanı'nda nöbet görevi sürüyor. Türk mühendislerin tasarladığı ve tamamen Türk iş gücüyle inşa edilen TCG Kınalıada Korveti'nde, ada sınıfının diğer korvetlerine ek olarak 'Atmaca' adı verilen yerli füze ve 'Ağ Destekli Veri Entegre Sistemi' gibi farklılıklar bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 'mavi vatan'daki hak ve menfaatlerinin korunması, uluslararası sularda sancak varlık gösterilmesi ve caydırıcılık sağlanması amacıyla verilecek her türlü görev için nöbet görevi süren TCG Kınalıada Korveti, yerli silah sistemleri, savunma teknolojileri ve gelişmiş donanmalar ile yarışabilecek yazılımlarla donatıldı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin sürat, denizcilik ve stabilite isteklerini karşılayacak şekilde geliştirilmiş, tek gövdeli deplasman tipi tekne formunda olan Kınalıada'nın tam boyu 99,5 metre ve genişliği 14,4 metre.

10 TONLUK HELİKOPTER İÇİN GEREKLİ PLATFORMA SAHİP2 bin 400 ton deplasmanı ve 3,9 metre draftıyla 5 deniz durumunda kısıtsız, 6 ve üzeri deniz durumunda kısıtlı hareket kabiliyetine sahip TCG Kınalıada Korveti, 10 tonluk helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı ekipmanına sahip olacak şekilde dizayn edildi. TCG Kınalıada Korveti'ne 96 kişilik mürettebatın da tayini gerçekleştirildi. Türkiye denizlerinin tüm hava koşullarında denenmiş olan Kınalıada'nın personeli, denizaltılara karşı savunma ve saldırı, hava taarruzuna karşı koyma, asimetrik saldırı gibi çatışma durumlarına yönelik eğitimlerini tamamlayarak, savunma ve saldırı silahlarını kullandı.'ATMACA' FÜZESİNİN FIRLATILMA ŞEREFİ KINALIADA'NINÇoğu yerli imkanlarla geliştirilmiş ileri teknoloji sensör, elektronik harp, navigasyon ve haberleşme sistemleri ile donatılan Kınalıada, asimetrik, yüzey, hava ve su altı tehditlerine yönelik savunma, aldatma, karıştırma ve bertaraf etme sistemlerine de sahip olarak tasarlandı. Öte yandan ada sınıfının diğer korvetlerinden Kınalıada'yı ayıran yerli 'Atmaca' füzesi, ilk defa Türk Donanması'na bağlı gemiden fırlatıldı. Bir diğer farklılık olan 'Ağ Destekli Veri Entegre Sistemi' (ADVENT) ile donatılan TCG Kınalıada'nın ağ merkezli harp yeteneği de bulunuyor.LOGOSUNDA ÇOK ANLAM GİZLİTCG Kınalıada'nın logosunda ise milli mücadelenin 100'üncü yılı olan 2019'da hizmete girmesi dolayısıyla kalpaklı Atatürk görseli yer alıyor. Logoda bulunan 16 yıldız, tarihte kurulmuş büyük Türk devletlerini; göğe yükselen roket milli güdümlü mermi 'Atmaca' ile kazanılan uzun menzilli angajman yeteneğini, amblemi çevreleyen hat ise personelin birbirine olan bağlılığını ve dayanışmasını sembolize ediyor.KINALIADA'DAKİ İFTARI, DHA GÖRÜNTÜLEDİTCG Kınalıada (F-514) Korveti'nde mürettebat için verilen iftar ise DHA tarafından görüntülendi.Kınalıada'da Mehmetçik için özel olarak pişirilen iftar yemeği, pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen yemekhanede hazır edildi. Mehmetçik, okunan 'Allah'ımıza hamdolsun, milletimiz var olsun' duasıyla orucunu açtı.TCG Kınalıada sözleşmeli kamarot eri, iftar yemeğinin ardından "İkmal bölümü, geminin dışarıdan ihtiyaç duyduğu yiyecek, içecek, yedek parça ve benzeri bütün malzemeleri tedarik ve muhafaza etmekle sorumludur. Bu ana göreve ek olarak gemide yapılan yemeklerin dağıtılmasından sorumludur. Evimizde nasıl sahur ve iftarımızı yapıyorsak gemide de aynı şekilde yapabiliyoruz" diye konuştu.'VATANA HİZMET ETMENİN VERDİĞİ TARİF EDİLEMEZ GURUR'TCG Kınalıada'da elektrik yardımcı subayı olarak görev yapan teğmen ise "Elektrik branşı gemi organizasyonunda makine bölümünün altında yer alan branşlardan biridir. Her branşta olduğu gibi elektrik branşında da bizim gayretimiz geminin emniyetli bir şekilde seyir yapmasına katkıda bulunmaktır. Denizlerin sağlayacağı refah ve huzurdan ulusumuzun yararlanmasını istiyoruz. 'Mavi vatan'ımızdaki hak ve menfaatlerimizin bizim ve ailemizin geleceğinin teminatı olduğuna inanıyoruz. Bu motivasyonla 'Mavi vatana adanmışlar' olarak şanlı bayrağımızı denizlerimizde dalgalandırmanın haklı gururu ile yaşadığımız zorluklarla mücadele edebilmekteyiz" dedi.

TCG Kınalıada'da elektronik harp astsubayı olarak görev yapan üstçavuş da "Elektronik harp branşı savaş harekat bölümü altında yer alan branşlardan bir tanesidir. Bu organizasyon içerisinde elektronik harp branşının temel görevi, elektromanyetik sinyallerin incelenmesini ve analiz edilmesini sağlayarak karar verici harekete yönelik faydalı bilgiler sunmaktır. Genel itibarıyla gemi limandayken branşımıza ait bakım işlem faaliyetlerini icra edip, seyre hazırlık yaparak seyir esnasında gemimizin beynini oluşturan savaş harekat merkezinde vardiyamızı tutmaktayız. Gemide çalışmanın en önemli yanı vatana hizmet etmenin verdiği tarif edilemez gururdur" diye konuştu.