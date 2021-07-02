DHA muhabiri Mustafa Gümüş, Hırvatistan'da Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

HIRVATİSTAN'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek 'Uluslararası Zagreb Folklor Festivali'nde DHA Gülnar muhabiri Mustafa Gümüş, Türkiye'yi temsil edecek. Gümüş, temmuz-ağustos aylarında düzenlenecek festivale, Yörük yaşamını konu alan 'Yörüklerin İzinde' fotoğraf sergisi ile katılacak.

Porte ve manzara fotoğrafları ile dikkat çeken DHA muhabiri Mustafa Gümüş, çektiği fotoğraflarla uluslara ve uluslararası yarışmalarda aldığı ödüllerle adından söz ettirirken, bu kez de 14 Temmuz'da '55'inci Uluslararası Zagreb Folklor Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek. Mustafa Gümüş, temmuz-ağustos aylarında düzenlenecek festivale Yörük yaşamını konu alan 'Yörüklerin İzinde' fotoğraf sergisi ile katılacak.