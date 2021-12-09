DHA muhabirine 'Altın Kalem' ödülü - Son Dakika

Antalya Bürosu muhabiri Mehmet Çınar , 'SİT alanına İngiliz villası' başlıklı haberiyle ödüle layık görüldü.

Türkiye genelinde görev yapan ekonomi muhabirlerini, yazarları ve yöneticilerini çatısı altında buluşturan EMD'nin geleneksel hale gelen 2019- 2020 Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye'de gündem yaratan ekonomi haberlerinin yarıştığı Altın Kalem Ödülleri için jüri, gelen başvuruları ve önerileri değerlendirdi. Jüri, ödül için yarışan haber, röportaj veya programın toplumu yakından ilgilendirmesi ve ekonomik sorunları dikkate alması gibi kriterleri dikkate aldı.

Bu kapsamda Taylan Erten, Cahit Uyanık, Birsen Çiçek, Cevdet Kaleli, Erdinç Çelikkan, Gülşen Coşkun ve Esra Nehir'den oluşan jüri, 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yayınlanan haberleri, köşe yazılarını ve programları titiz bir çalışmayla inceledi. DHA 'nın Antalya Bürosu muhabirlerinden Mehmet Çınar, 'SİT alanına İngiliz villası' başlıklı haberiyle 'Altın Kalem' ödülüne layık görüldü. Antalya'nın Demre ilçesi Kekova bölgesindeki Ziyat Koyu'nda İngiliz vatandaşı Cloudya Jamey Hankes'in yaptırdığı kaçak villanın haberini yapan DHA muhabiri Mehmet Çınar, sonrasındaki gelişmeleri de takip ederek kamuoyuna aktardı. Haberden sonra yıkım kararı verilen ve ruhsatı iptal edilen İngiliz Hankes'in villası için yasal süreç bekleniyor.

Bu arada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden EMD Onur Kurulu Üyesi Metin Türkyılmaz'ın adını yaşatmak için bu yıl ilk kez 'Metin Türkyılmaz Özel Ödülü' verildi. Altın Kalem Ödülleri, 13 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da Söğütözü'ndeki Anadolu Downtown Otel'de yapılacak geniş katılımlı törenle sahiplerini bulacak.