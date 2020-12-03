DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (2) - Son Dakika

DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (2)
03.12.2020 12:31
ADLİYEYE SEVK EDİLEN ZANLI: ÖZÜR DİLERİM, PİŞMANIMBursa'da, 2 arkadaşıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, kimlik sorgulaması yapan mahalle bekçilerine mukavemet ederek, kendilerini görüntüleyen iki DHA muhabirinden Mehmet İnan'a yumruk atıp burnunu kıran boksör Süleyman...
ADLİYEYE SEVK EDİLEN ZANLI: ÖZÜR DİLERİM, PİŞMANIM
Bursa'da, 2 arkadaşıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, kimlik sorgulaması yapan mahalle bekçilerine mukavemet ederek, kendilerini görüntüleyen iki DHA muhabirinden Mehmet İnan'a yumruk atıp burnunu kıran boksör Süleyman Satılmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet İnan ile birlikte saldırıya maruz kalan DHA muhabiri İsmail Hakkı Seymen'in, adliyeye sevk sırasında "Bize neden saldırdın?" sorusuna Satılmış, "Özür dilerim, pişmanım" diye cevap verdi.
Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,
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