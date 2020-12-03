DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (4) - Son Dakika

DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (4)

03.12.2020 14:30
DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (4), System.String[]

KINAMA MESAJLARI YAYINLANDIBursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Süleyman Satılmış ve 2 arkadaşının, kimlik sorgulaması yapan mahalle bekçilerine mukavemet edip, kendilerini görüntüleyen iki DHA muhabirine yönelik saldırısına ilişkin, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile...

KINAMA MESAJLARI YAYINLANDI

Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Süleyman Satılmış ve 2 arkadaşının, kimlik sorgulaması yapan mahalle bekçilerine mukavemet edip, kendilerini görüntüleyen iki DHA muhabirine yönelik saldırısına ilişkin, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile milletvekillerinden kınama mesajları yayınlandı.

'BOKS FEDERASYONU OLARAK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ'Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "03 Aralık 2020 tarihinde basında yer alan Süleyman Satılmış'ın olumsuz haberini üzüntüyle duymuş bulunmaktayız. Görevi başında şiddet gören basın mensubu Mehmet İnan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu tür olayların tekrar yaşanmamasını temenni ederiz. Bu şahıs boksör olduğunu söylüyor, ancak federasyonumuzun herhangi bir faaliyetine katılmamış, tanımadığımız ve bilmediğimiz biridir. Şahsın bağlı bulunduğu kulüple yapılan görüşme sonucu şahsın kulüple ilişiğinin kesilmesi için işlemlerin hemen başlatıldığı öğrenilmiştir. Yaşanan bu olaydan Türkiye Boks Federasyonu olarak üzüntü duyduğumuzu, bu şahsın yaptığı yanlışın camiamıza mal edilmemesi gerektiğini belirtir, adli sürecin federasyonumuzca takip edileceğini ve sürece göre iş ve işlemlerin yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.'YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUM'DHA muhabirinin uğradığı saldırıyı kınayan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "Dün akşam Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kendini bilmez biri tarafından; topluma doğru haber ulaştırma görevini yerine getirmeye çalışan DHA muhabiri Mehmet İnan kardeşimize yapılan saldırıyı kınıyor, Mehmet kardeşimize acil şifalar diliyorum" dedi.'BASIN CAMİASINA GEÇMİŞ OLSUN'Saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, "Dün akşam saatlerinde Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir vatandaşın, görevi başında haber yapmaya gayret eden DHA muhabiri Mehmet İnan'a çirkin bir saldırıda bulunduğunu öğrendim. Bu barbarlığı kınıyorum! Tüm basın camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.'MAHKEMECE GEREKLİ CEZA VERİLMELİ'Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı da yazılı açıklamayla olayı kınadı. Kolaylı şu ifadeleri kullandı: "Meslektaşlarımız geçmişten bu yana sık sık saldırıya uğramakta, hastanelik olmakta, hatta bazı olaylarda ne yazık ki yaşamlarını yitirmektedirler. Son olarak dün Bursa'da yaşanan olayda da sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir kişi, kendisini görüntülemek isteyen DHA kameramanı meslektaşımız Mehmet İnan'a saldırmıştır. Saldırı sonrası arkadaşımızın burnu kırılmış ve kanlar içinde hastaneye kaldırılmıştır. Bu tür saldırıların son bulması için defalarca dile getirdiğimiz gibi kamuoyu adına görev yapan meslektaşlarımıza saldırıların, en ağır şekilde cezalandırılmasını beklemekteyiz. Saldırıya uğrayan meslektaşımıza ve Demirören Haber Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun diyor, yakalanan saldırganların mahkemece gerekli şekilde cezalandırılmasını diliyorum" dedi.'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'İletişim Platformu Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla saldırıya tepki gösterilerek, "Bursa'da görevi başında saldırıya uğrayıp burnu kırılan DHA Muhabiri Mehmet İnan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda iyileşip görevinin başına dönmesini temenni ediyoruz. Saldırganın gerekli cezayı alması için takipte olacağız" ifadelerine yer verildi.'SALDIRGANLARIN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ'Türkiye İnternet Gazetecileri Federasyonu Başkanı Mesut Demir de saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Basın mensupları, canları pahasına toplumu bilgilendirme adına bir kamu görevi üstlenmektedir. Basın mensuplarının yıpranma hakları, tehlikeli iş kolu kapsamında tutulması, çıkarılması kaçınılmaz olan İnternet Yasası ile internet medyalarında çalışan meslektaşlarımızın güvence altına alınması şarttır. Özellikle adliye ve asayiş haberlerini yapan muhabir arkadaşlarımızın görevlerini yapabilmeleri için güvenlik güçlerimizin yardımcı olmasını, gazetecilerin güvenliğini sağlamalarını istiyoruz. Saldırıya uğrayan meslektaşlarımıza geçmiş olsun diliyor, saldırganların en ağır cezalar alacağını umut ediyoruz" dedi.'EMEKÇİ KARDEŞİMİZE GEÇMİŞ OLSUN'Saldırıyı kınayan Yeni Şafak Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ise, "Bizim meslek böyle işte... Dayağı yer otururuz. Başka meslek gruplarına yönelik şiddet haberlerini gündeme getirip kamuoyu oluşturma muhabirin işidir fakat muhabir şiddet görünce ortada kalır. Geçmiş olsun emekçi kardeşimize. O maganda da gereken cezayı alır umarız. Yani umarız" ifadelerini kullandı.

Derya EVREN/BURSA,


DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (4)
DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (4)
DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (4)
DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (4)
DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (4)
DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (4)

Mehmet İnan, Saldırı, Bursa, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (4) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (4) - Son Dakika
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