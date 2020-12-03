Bursa 'da, 2 arkadaşıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, DHA muhabiri Mehmet İnan 'a yumruk atarak, burnunu kıran Süleyman Satılmış, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam yaralamak' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (5) - Son Dakika

Acun Ilıcalı, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in MasterChef iddialarına çok sert çıktı: Yalan!

Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu

Sosyal medya üzerinden ağına düşürdüğü küçük kızı uyuşturucu verip istismar etti

337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış