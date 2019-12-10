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Dha muhabirine saldırıyı kınayan konya gazeteciler cemiyeti başkanı sefa özdemir konuştu
6 saat önce
DHA muhabirine saldırıyı kınayan Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir konuştu. Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:02 Kaynak: DHA
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