DHA muhabirine saldırıyı kınayan Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir konuştu.

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Ceren Özdemir'in katilinin bıçakladığı iki polis memurunun ifadesine ulaşıldı

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı