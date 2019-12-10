Son Dakika Haberleri: Dha muhabirine saldırıyı kınayan konya gazeteciler cemiyeti başkanı sefa özdemir konuştu
Son Dakika Güncel Dha muhabirine saldırıyı kınayan konya gazeteciler cemiyeti başkanı sefa özdemir konuştu - Son Dakika

Dha muhabirine saldırıyı kınayan konya gazeteciler cemiyeti başkanı sefa özdemir konuştu

6 saat önce

DHA muhabirine saldırıyı kınayan Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir konuştu.

DHA muhabirine saldırıyı kınayan Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir konuştu

Dha muhabirine saldırıyı kınayan konya gazeteciler cemiyeti başkanı sefa özdemir konuştu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sefa Özdemir, Konya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:02 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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