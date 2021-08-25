DHA muhabirleri UYUMA ihbarı yaptı, polis 7 dakikada geldi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca narkotik suçlarına en hızlı müdahale ve mücadeleyi üst seviyeye çıkarmak için kurulan Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi, güncelliğini koruyor. Uygulamayı test için UYUMA butonuna basan DHA muhabirleri, narkotik polislerini 7 dakikada karşılarında buldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından, 2018 yılında yaşama geçirilen, akıllı telefonlardan ücretsiz indirilen aplikasyon sayesinde, suç bildirimleri anlık ve tek tuşla yapılabilen Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi, tamamen yerli yazılımla yürütülüyor. Proje kapsamında bildirimde bulunan kişinin konum bilgisinin alınmasıyla 112 Acil Çağrı Birimleri koordinesinde en yakın kolluk birimleri uyarılıp, ihbarlara daha hızlı müdahale ediliyor.

MUHABİRLER UYGULAMAYI DENEDİ Bursa 'da, DHA muhabirleri, suçun önlenip, suçluların ise en kısa sürede yakalanmasında etkili olan bu programı deneme amacıyla kullandı. Tek tuşla yapılan ihbarın ardından Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, 7 dakikada belirlenen adrese geldi.

İhbarın muhabirler tarafından yapıldığından haberi olmayan ekipler, DHA muhabirinin uygulama kullanımı sırasında 112 acil servise düşen iletişim numarasını arayarak olay yerine geldiklerini bildirdi. Muhabirler de ekiplerin yanına giderek, haber çalışması için programı kullandıklarını ve kısa sürede de geri dönüş aldıklarını belirterek teşekkür etti. Ekipler, olası bir duruma karşı çevrede kısa süreli araştırma yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.