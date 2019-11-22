Son Dakika Haberleri: DHA'nın Aylan Kürdi fotoğrafı Epica Ödülleri'nde birinci oldu
Son Dakika Dünya DHA'nın Aylan Kürdi fotoğrafı Epica Ödülleri'nde birinci oldu - Son Dakika Dünya

DHA'nın Aylan Kürdi fotoğrafı Epica Ödülleri'nde birinci oldu

6 saat önce

İsveç Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün basın fotoğrafçılığı ve basın fotoğrafçılarının işlerine dikkat çekmek için oluşturduğu ve DHA'nın Aylan Kurdi fotoğrafının kullanıldığı proje, Fransa'da yıllık olarak iletişim alanında düzenlenen Epica Ödülleri'nin en önemli kategorisinde birinci oldu.

DHA'nın Aylan Kürdi fotoğrafı Epica Ödülleri'nde birinci oldu, System.String[]

İsveç Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün basın fotoğrafçılığı ve basın fotoğrafçılarının işlerine dikkat çekmek için oluşturduğu ve DHA'nın Aylan Kurdi fotoğrafının kullanıldığı proje, Fransa'da yıllık olarak iletişim alanında düzenlenen Epica Ödülleri'nin en önemli kategorisinde birinci oldu.

Fransa'da her yıl pazarlama, tasarım, basılı reklam sektöründeki gazetecilerden oluşan jürisinin seçimleriyle dağıtılan Epica Ödülleri'nde bu yıl Grand Prix altın kategorisinde, İsveç Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde basın fotoğrafçılığının önemine dikkat çekmek için oluşturduğu "Resmin Tamamı Olmadan (Without the Whole Picture) projesi birinci oldu. İsveç'in önde gelen gazetelerinden Expressen ve yine İsveç'in en büyük haber ajansı Pressbyrån işbirliğiyle oluşturulan projede, Aylan Kürdi, 1989'da Çin'de Tiananmen Meydanı'nda tankı durduran adam ve 1972'de Vietnam'da napalm bombası ile yanan kız fotoğrafları kullanıldı.

Proje kapsamında 2 Eylül 2015'te Bodrum'da cansız bedeni bulunan Aylan Kurdi fotoğrafında, Aylan'ın bedeni kaldırılarak şu yazılar yerleştirildi:

"2 Eylül 2015'te cansız bedeni Türkiye'deki bir sahile vuran üç yaşındaki Aylan Kurdi'nin bu fotoğrafı olmasaydı, belki de savaş sebebiyle dağılan Suriye'deki sığınmacı krizine farklı bakılacaktı. Bugün, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde dünyanın her yerinde basın fotoğrafçılığı şartlarının gitgide karışık ve tehlikeli bir hale geldiğine ve dünyanın seyrini değiştirecek etkili ve önemli haberlerin yayılmasında fotoğrafların etkilerine dikkat çekiyoruz."


İsveç, DHA, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:32 Kaynak: DHA
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