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DHA'nın haberi ses getirdi; büyükşehir satılan yolu açacak - Son Dakika

DHA'nın haberi ses getirdi; büyükşehir satılan yolu açacak

17.12.2021 12:41
DHA'nın haberi ses getirdi; büyükşehir satılan yolu açacak

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2017 yılında Seyhan Belediyesi tarafından encümen kararı ile özel bir arıtma şirketine satılan Zeytinli Mahallesi'nin 100 metre uzunluğundaki bağlantı yolunda inceleme yaptı.

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2017 yılında Seyhan Belediyesi tarafından encümen kararı ile özel bir arıtma şirketine satılan Zeytinli Mahallesi'nin 100 metre uzunluğundaki bağlantı yolunda inceleme yaptı. Şirket tarafından kapatıldığı için evlerine 4 kilometre fazla yol giderek ulaşan mahallelinin tepkisini dile getiren DHA'nın haberi üzerine yol sorunun çözüleceğini belirten Karalar, "Bu yolu biz açtıracağız, kullandıracağız. Zeytinli halkı hiç merak etmesin" dedi.

Seyhan Belediyesi, 22 Aralık 2017'de encümen kararıyla, Zeytinli Mahallesi'nin Adana- Tarsus kara yoluna bağlantısı 100 metre olan giriş yolunu, sağ ve sol kısmındaki arsanın sahibi olan özel şirkete satıldı. 4 yıl boyunca mahallelinin yolu kullanmasına izin veren şirket, ekim ayında arsaya, arıtma tesisi inşaatı başlatıp mahalle yoluna moloz döktü. Yolun kapanmasıyla 4 kilometre ilerideki başka bir yolu kullanarak evlerine ulaşan mahalleli ise duruma tepki gösterdi.

'HİÇBİR BELEDİYENİN YOL SATTIĞINI DUYMADIM'Satılan yolun 1952'den beri kullanıldığını belirten Zeytinli Mahallesi Muhtarı Cevdet Koç, yolun parsellere dahil edilip satılmasının doğru olmadığını söyledi. Koç, belediyede satışı yapan kişilerin yargılanması gerektiğini öne sürerek, "Belediyenin çok büyük bir hatası var. Belediyenin görevi yol açmaktır. Yol kapatmak değil. Belediyenin bu sorunu ivedi şekilde çözmesi gerekiyor. Daha önce hiçbir belediyenin yol sattığını duymadım" dedi.

Mahallelinin tepkisi DHA tarafından gündeme getirilmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bölgeye giderek incelemede bulundu. Başkan Karalar, "'Bu yolu biz açtıracağız, kullandıracağız. Zeytinli halkı hiç merak etmesin" ifadelerini kullandı.


DHA'nın haberi ses getirdi; büyükşehir satılan yolu açacak
DHA'nın haberi ses getirdi; büyükşehir satılan yolu açacak
DHA'nın haberi ses getirdi; büyükşehir satılan yolu açacak
DHA'nın haberi ses getirdi; büyükşehir satılan yolu açacak
DHA'nın haberi ses getirdi; büyükşehir satılan yolu açacak
DHA'nın haberi ses getirdi; büyükşehir satılan yolu açacak
DHA'nın haberi ses getirdi; büyükşehir satılan yolu açacak
DHA'nın haberi ses getirdi; büyükşehir satılan yolu açacak

Seyhan Belediyesi, Zeydan Karalar, Karalar, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA'nın haberi ses getirdi; büyükşehir satılan yolu açacak - Son Dakika


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