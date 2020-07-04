DHA'NIN MUTLU GÜNÜ - Son Dakika

editörü Mehmet İlkay Özer, Ebru Gül ile Küçükçekmece Nikah Sarayı'nda yapılan törenle dünya evine girdi.
editörü Mehmet İlkay Özer, Ebru Gül ile Küçükçekmece Nikah Sarayı'nda yapılan törenle dünya evine girdi.
DHA editörlerinden Mehmet İlkay Özer, Ebru Gül ile Küçükçekmece Nikah Sarayı'nda yapılan törenle hayatını birleştirdi. Özer- Gül çiftini mutlu gününde aileleri, dostları ve meslektaşları yalnız bırakmadı.
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5.07.2020 04:19:23. #1.13#
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