DHA editörlerinden Mehmet İlkay Özer, Ebru Gül ile Küçükçekmece Nikah Sarayı'nda yapılan törenle hayatını birleştirdi. Özer- Gül çiftini mutlu gününde aileleri, dostları ve meslektaşları yalnız bırakmadı.
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5.07.2020 04:19:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA'nın mutlu günü - Son Dakika