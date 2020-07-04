DHA'nın mutlu günü - Son Dakika

DHA'nın mutlu günü

editörü Mehmet İlkay Özer, Ebru Gül ile Küçükçekmece Nikah Sarayı'nda yapılan törenle dünya evine girdi.

editörü Mehmet İlkay Özer, Ebru Gül ile Küçükçekmece Nikah Sarayı'nda yapılan törenle dünya evine girdi.

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DHA editörlerinden Mehmet İlkay Özer, Ebru Gül ile Küçükçekmece Nikah Sarayı'nda yapılan törenle hayatını birleştirdi.  Özer- Gül çiftini mutlu gününde aileleri, dostları ve meslektaşları yalnız bırakmadı.


Küçükçekmece, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 21:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA'nın mutlu günü - Son Dakika

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