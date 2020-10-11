DHA'nın sesini duyurduğu Salih'in yüzü iyileşmeye başladı - Son Dakika

DHA'nın sesini duyurduğu Salih'in yüzü iyileşmeye başladı

11.10.2020 09:37
DHA'nın sesini duyurduğu Salih'in yüzü iyileşmeye başladı, System.String[]

DHA'nın sesini duyurduğu Salih'in yüzü iyileşmeye başladıERZURUM'da yaşayan ve DHA'nın dramını, 'Cilt kanseri 8 yaşındaki Salih, gün ışığına çıkamıyor' başlığıyla duyurduğu Salih İğneci'ye uzanan yardım eliyle tedavisine başlandı.

DHA'nın sesini duyurduğu Salih'in yüzü iyileşmeye başladı

ERZURUM'da yaşayan ve DHA'nın dramını, 'Cilt kanseri 8 yaşındaki Salih, gün ışığına çıkamıyor' başlığıyla duyurduğu Salih İğneci'ye uzanan yardım eliyle tedavisine başlandı. Tedaviye olumlu yanıt veren Salih'in boynundaki yara ameliyatsız iyileşirken, yüzündeki yaralar ise kabuk bağlamaya başladı. Artık gün ışığına çıkabilen küçük Salih, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Artık dışarıya çıkabiliyorum. Çok mutluyum" dedi.Yasemin ve İdris İğneci çiftinin, 3 çocuğundan en küçüğü olan Salih'in 2 yaşındayken sol gözünün üzerinde kitle çıktı. Kitle ameliyatla alındı ancak yüzünün farklı yerlerinde yeni kitleler çıktı. Salih'e, cilt kanseri teşhisi konuldu. Yüzünde derin yaralar oluşan çocuk, 10 ameliyat geçirdi. Buna rağmen sağ gözü yaralar nedeniyle kapandı. Sol gözünde ise görme bozukluğu başladı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü'nde tedavi olan Salih İğneci'ye 6 aylık kullanım için ilaç verildi. Maddi gücü yetersiz olan baba, kutusu 2 bin 600 TL olan 12 kutu ilacı alabilmek için aşçılık mesleğini bırakarak, ailesiyle birlikte Aziziye ilçesine bağlı Aşağı Yenice köyüne yerleşti. Burada çobanlık yapmaya başlayan baba İğneci'ye oğulları Haktan (9) ve Fırat (12) yardım etti. Salih'in hayatı ise köydeki tek göz odalı evde karanlıkta geçiyordu. 'BOYNUNDAKİ YARA KAPANDI'Güneşe alerjisi olduğu için dışarıya çıkamayan Salih'in karanlık odadaki yaşam mücadelesini DHA'nın, 'Cilt kanseri 8 yaşındaki Salih, gün ışığına çıkamıyor' başlığıyla kamuoyuna duyurmasının ardından aileye Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yardım yağdı. "Oğlumu bu karanlıktan kurtarın" diyen anne Yasemin İğneci'nin çağrısına duyarsız kalmayanlar, Salih'in ve ailesinin yüzünü güldürdü. Salih'in tedavisi için seferber olan hayırseverlerin sayesinde ilaçları alındı. Ankara'ya tedavisine başlanan Salih'ten iyi haberler geldi. Damar yoluyla 3 seans uygulanan ilaçla, Salih'in boynundaki yara kapandı. Sol gözündeki büyük yara küçülürken, iyileşmeye başlayan yaraları ise kabuk tuttu. 'ÇOK MUTLUYUM'Tedavi sayesinde gün ışığına çıkmaya başlayan Salih, arkadaşları ile oynamaya başladı. Okuluna da başlayacak olan Salih İğneci, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Artık dışarıya çıkabiliyorum. Çok mutluyum. Okuyup imam olmak istiyorum. Arkadaşlarımla dışarıya çıkabiliyorum. Güneşten eskisi gibi etkilenmiyorum" dedi.3 SEANSTA İLAÇ ETKİSİNİ GÖSTERDİ'Oğlunun bu halini gördükçe çok sevindiğini söyleyen anne Yasemin İğneci, artık sevinç gözyaşı döktüğünü söyledi. Eşine Erzurum Valiliği'nce iş verildiğini belirten Yasemin İğneci, şunları söyledi:

"Salih'in tedavisine başlandı ve çok güzel gidiyor. Doktorlar ilaçların çok iyi geldiğini söylüyorlar. Sizlerin haberi sayesinde sesimizi duydular. İnsanların yarımıyla Salih bu ilacı aldı. 3 haftada bir ilaç alıyor. 3 kez kullandı. Yüzündeki yaralar kurumaya başladı. Kuruyanlar da dökülüyor. Boynunda çok büyük bir yara vardı. Ameliyat olmadan kapandı. Doktorlar da çok iyi şeyler söylüyor. Çok seviniyoruz. Özel eğitim dersi alacak. Bilgisayar getirdiler. Pazartesi günü okuluna başlayacak. Önce sizden, sonra yardım edenlerden Allah razı olsun. Çocuğumun her şeyini karşıladılar. Salih'e, ağabeylerine yatak odası geldi. Oturma grubu, fırın, buzdolabı gönderdiler. Salih'in ilacı her şeye bedeldi. Bu ilacı aldığımız için çok mutluyuz. Doktorları da söylüyor. Salih'in yüzünde düzelme var. 1 yıl boyunca ilacı kullanması lazım. İlaçlar sonrası tamamen kuruma olmazsa tekrar başlanacak. 3 seansta çok etki yaptı. Oğlum 'Anne ben dışarıya çıkıp oynayabileceğim. Güneşe bakabiliyorum' dedi. Doktorlar, 'Bu hastalığı geçip, tedavisi tamamlansın göz nakli, yüz nakli yapabiliriz' diyorlar. Çok iyi geçiyor her şey. Güneşe bakabiliyor şu anda. Önceden hiç bakamıyordu. Işıktan eskisi kadar etkilenmiyor. Oğlum artık geceleri rahat uyuyor. Eşime iş bulundu. Valimiz tekstil kentte iş verdi. Mesleğine olan aşçılık yapacak. Kardeşleri daha çok mutlu. Salih'in iyileşmesini istiyorlar. Ağabeyi hafızlık yaptığı için Salih ona özeniyor o yüzden imam olmak istiyor."


DHA'nın sesini duyurduğu Salih'in yüzü iyileşmeye başladı
DHA'nın sesini duyurduğu Salih'in yüzü iyileşmeye başladı
DHA'nın sesini duyurduğu Salih'in yüzü iyileşmeye başladı
DHA'nın sesini duyurduğu Salih'in yüzü iyileşmeye başladı
DHA'nın sesini duyurduğu Salih'in yüzü iyileşmeye başladı
DHA'nın sesini duyurduğu Salih'in yüzü iyileşmeye başladı
DHA'nın sesini duyurduğu Salih'in yüzü iyileşmeye başladı
DHA'nın sesini duyurduğu Salih'in yüzü iyileşmeye başladı
DHA'nın sesini duyurduğu Salih'in yüzü iyileşmeye başladı
DHA'nın sesini duyurduğu Salih'in yüzü iyileşmeye başladı
DHA'nın sesini duyurduğu Salih'in yüzü iyileşmeye başladı
DHA'nın sesini duyurduğu Salih'in yüzü iyileşmeye başladı
DHA'nın sesini duyurduğu Salih'in yüzü iyileşmeye başladı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA'nın sesini duyurduğu Salih'in yüzü iyileşmeye başladı - Son Dakika

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