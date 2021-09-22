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DHA'NIN 'YANGIN YERİ' SERGİSİNDE 5 BİN FİDAN DAĞITILDI - Son Dakika

DHA'NIN 'YANGIN YERİ' SERGİSİNDE 5 BİN FİDAN DAĞITILDI

22.09.2021 12:03
DHA'NIN 'YANGIN YERİ' SERGİSİNDE 5 BİN FİDAN DAĞITILDI, System.String[]

CUMHURİYET tarihinin en büyük orman yangını olarak kayda geçen Manavgat orman yangınında 10 gün boyunca çalışan DHA muhabirlerinin çektiği fotoğrafların yer aldığı 'Yangın Yeri' sergisinde, ilk 3 günde 5 bin fidan dağıtıldı.

CUMHURİYET tarihinin en büyük orman yangını olarak kayda geçen Manavgat orman yangınında 10 gün boyunca çalışan DHA muhabirlerinin çektiği fotoğrafların yer aldığı 'Yangın Yeri' sergisinde, ilk 3 günde 5 bin fidan dağıtıldı. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Fıstık çamı, harnup, servi, defne, biberiye ve lavanta gibi hem yapraklı hem ibreli hem de saksılara dikilebilecek türlerden ücretsiz dağıttık. 3 gün boyunca 5 bin kişi fidanlarımızdan aldı. Hem sergi hem de yaptığımız sosyal sorumluluk ilgi gördü dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da 4 noktada başlayan, 10 gün süren, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 75 bin hektarlık alanın kül olduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını, DHA tarafından fotoğraf sergisine taşındı. DHA muhabirlerinin Manavgat'taki büyük yangında çektiği çarpıcı fotoğraflar, Antalya Kent Müzesi'nde 'Yangın Yeri' isimli sergide ve eş zamanlı Akdeniz Üniversitesi Atrium'da Antalyalılarla buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, Orman Genel Müdürlüğü ve Adopen'in destek verdiği, Işıklar Caddesi üzerindeki Vatan Binası'nda 450 metrekarelik kapalı alanda yer alan serginin giriş kapısı önünde Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 gün boyunca fıstık çamı, keçiboynuzu, defne, servi, lavanta ve biberiye fidanı dağıttı. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, sergide 3 günde toplam 5 bin fidan dağıtıldığını belirtti. Dikici, yıl içerisinde çeşitli zamanlarda fidan dağıtımları yaparak yeşil toplum bilincini vatandaşlara kazandırmayı amaç edindiklerini söyledi.

SERGİ VE FİDAN DAĞITIMINA İLGİ

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Manavgat orman yangını süresince çok kötü günler geçirdiklerini anlattı. Orman yangını felaketinin ardından DHA Antalya Bölge Temsilcisi Salih Uçar'ın önerisiyle DHA muhabirlerinin çektiği fotoğrafların sergilenmesine destek verdiklerini aktaran Dikici, sergide kullanılmak üzere yanmış arazöz, otomobil, motosiklet, yangın söndürme hortumları gibi birçok materyali Manavgat'tan getirdiklerini belirtti.

Yangının büyüklüğü, insanların ve doğanın gördüğü zararın sergiyle birlikte şehrin içine getirildiğini aktaran Vedat Dikici, Bu olay bir afetti. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük yangın afetiydi. Sergi çok güzel. Biz de dedik ki insanlar sergiyi geziyor hem ormanlarımızı anlatalım hem yangının rehavetini gösterelim hem de insanlara fidan dağıtalım ki evlerinin önüne, bahçesine veya istedikleri yere bu fidanları diksinler, yeşile katkısı olsun diye 3 gün boyunca fidan dağıttık. Fıstık çamı, harnup, servi, defne, biberiye ve lavanta gibi hem yapraklı hem ibreli hem de saksılarına dikebileceği türlerden ücretsiz dağıttık. 3 gün boyunca 5 bin kişi fidanlarımızdan aldı. Hem sergi hem de yaptığımız sosyal sorumluluk ilgi gördü diye konuştu.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIRLANMAMIZ LAZIM'

Fidan dağıtımı gibi birçok etkinliği daha da artırarak farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyleyen Vedat Dikici, İklim değişikliğiyle bu tür felaketlere hem biz teşkilat olarak hazırlanmamız lazım hem de milletimizi buna hazırlamamız lazım. Bu açıdan olayın ne olduğunu, nerelere zarar verdiğini, yeşil örtünün nasıl siyah hale geldiğini her şeyi yakıp yıktığını herkesin görmesi açısından bu sergi iyi oldu diye konuştu.

BU YIL GELECEĞE NEFES KAMPANYASI MANAVGAT ORMANLARINA YAPILACAK

11 Kasım'da 'Geleceğe Nefes' kampanyasının olduğunu belirten Vedat Dikici, Cumhurbaşkanımız milli seferberlik günü ilan etti. Bu yıl 11 Kasım törenlerinde bir aksilik çıkmazsa, yanan sahamız Manavgat'a teşrif ederlerse Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde yapacağız. Hem o zaman fidan dağıtacağız hem de çeşitli günlerde şehrin çeşitli merkezlerinde milletin ulaşabileceği yerlerde bedelsiz fidan dağıtımlarımız olacak. Yıllık yaklaşık 50-100 bin arası fidan dağıttığımız zamanlar oluyor. Ayrıca mart aylarında ormancılık haftamız var. Orada da fidan dağıtıyoruz. Okullarımızda ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla talep eden herkesle iki mevsim içerisinde fidan dağıtıp beraber dikiyoruz. Etkinliklerimiz sürekli devam edecek. Çünkü bu ülkenin temiz su içmesi, temiz nefes alması, stresini atabileceği yerler ve her yönüyle iklim değişikliğiyle mücadelede yeşilliğe, ormana ihtiyacımız var. Buna herkesin katkı sağlaması ve bunun değerlerini bilmesi açısından yıl boyunca etkinliklerimiz devam edecek dedi.

Yoğun ilgi gören ve saat 10.00 ile 20.00 arasında gezilebilen 'Yangın Yeri' sergileri, 26 Eylül Pazar akşamı sona erecek.

Cumhuriyet, Manavgat, Yangın, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA'NIN 'YANGIN YERİ' SERGİSİNDE 5 BİN FİDAN DAĞITILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DHA'NIN 'YANGIN YERİ' SERGİSİNDE 5 BİN FİDAN DAĞITILDI - Son Dakika
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