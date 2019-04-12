Son Dakika Haberleri: Dha Spor - Fenerbahçe'nin Efsane İsmi Can Bartu Hayatını Kaybetti (2)

Dha Spor - Fenerbahçe'nin Efsane İsmi Can Bartu Hayatını Kaybetti (2)

1 saat önce

SEVENLERİ TAZİYE İÇİN EVİNE AKIN ETTİTÜRK Futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanevi ismi "Sinyor" lakaplı Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti.

Dha Spor - Fenerbahçe'nin Efsane İsmi Can Bartu Hayatını Kaybetti (2), System.String[]
SEVENLERİ TAZİYE İÇİN EVİNE AKIN ETTİ

TÜRK Futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanevi ismi "Sinyor" lakaplı Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti. Can Bartu'nun yaşamını yitirmesinin ardından yakınları, sevenleri ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri gece saatlerinde Bartu'nun evine taziyeye gelerek, Güler Özbay'ı yalnız bırakmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Binadan ve evden görüntü

-Taziyeye gelenler

-Güler Özbay (Can Bartu'nun eşi)

-Genel ve detaylar

Haber: Muhammed KILIÇ - Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL,
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 02:48 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Can Bartu, Güncel
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