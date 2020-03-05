DHA'ya 'Dipsiz Göl' ödülü - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA'ya 'Dipsiz Göl' ödülü - Son Dakika

DHA'ya 'Dipsiz Göl' ödülü

6 saat önce

Trabzon Büro Muhabirleri Sinan Uçar ve Selay Saykal, Gümüşhane'deki 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün define kazısı sonucu yok olduğunu ortaya çıkaran 'Dipsiz Göl'de 15'inci Apollinaris lejyonun altın küpü aranmış' haberi ile Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin 'Yerel Medya Haber Ödülü'ne layık görüldü.

DHA'ya 'Dipsiz Göl' ödülü, System.String[]
Trabzon Büro Muhabirleri Sinan Uçar ve Selay Saykal, Gümüşhane'deki 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün define kazısı sonucu yok olduğunu ortaya çıkaran 'Dipsiz Göl'de 15'inci Apollinaris lejyonun altın küpü aranmış' haberi ile Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin 'Yerel Medya Haber Ödülü'ne layık görüldü.

Çağdaş Gazeteciler Derneği, 2019 yılının başarılı gazetecilerini ödüllendirdi. Derneğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ödül alan gazetecilerin isimleri yer aldı. 14 Kasım 2019'da Gümüşhane merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda, izinli yapılan define kazısı sonucu yok olan, Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl ile ilgili yaptıkları 'Dipsiz Göl'de 15'inci Apollinaris lejyonun altın küpü aranmış' haberi ile DHA Trabzon Muhabirleri Sinan Uçar ve Selay Saykal, Yerel Medya Haber Ödülü'ne layık görüldü.Uçar ve Saykal'ın Dipsiz Göl haberi, ulusal ve uluslararası medyada da geniş yer almıştı. Ödüllerin, 13 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerine verileceği kaydedildi.


Çağdaş Gazeteciler Derneği, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:37 Kaynak: DHA
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