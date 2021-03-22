DHA'YA DÜNYA DOWN SENDROMLULAR GÜNÜ FARKINDALIK PLAKETİ - Son Dakika

DHA'YA DÜNYA DOWN SENDROMLULAR GÜNÜ FARKINDALIK PLAKETİ

22.03.2021 10:29

Dünya Down Sendromlular Farkındalık Töreni gerçekleşti ? Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF) tarafından düzenlenen ve down sendromlu bireylerin sosyal yaşamda ve iş hayatında daha fazla yer alması konuları üzerinde durulan Dünya Down Sendromlular Günü Farkındalık Töreni gerçekleşti.

Dünya Down Sendromlular Farkındalık Töreni gerçekleşti

? Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF) tarafından düzenlenen ve down sendromlu bireylerin sosyal yaşamda ve iş hayatında daha fazla yer alması konuları üzerinde durulan Dünya Down Sendromlular Günü Farkındalık Töreni gerçekleşti. Birçok milletvekili, IDF Pakistan Türkiye Temsilcisi Farooq Nathanial ve çeşitli illerden gelen down sendromlu birey ve ailelerinin katıldığı törende Demirören Ajansı'na Dünya Down Sendromlular Günü plaketi verildi.

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF) tarafından düzenlenen Dünya Down Sendromlular Günü Farkındalık Töreni, Pakistan iş insanı Gillani Syed Sohail Abbas'ın iş birliği ile gerçekleştirildi. Down sendromlu bireylerin sosyal hayatta ve iş hayatında daha çok yer alması konusu üzerinde durulan törene UDF Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, IDF Genel Sekreteri Aydan Gömügen Tuncay, AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ve UDF Pakistan Türkiye Temsilcisi Farooq Nathanial katıldı.

Down sendromlu çocukların gösterilerini yaptığı etkinlik yoğun ilgi görürken, Demirören Ajansı'na Down Sendromlular Günü Farkındalık Günü plaketi verildi.

Açılış konuşmasını yapmak üzere sözlerine başlayan Abdullah Tuncay, '18 yaşında kadar devletin her türlü imkanlarıyla sağlık, spor, sanat, kültür faaliyetlerinde yer edinen gençlerimiz, sonra eve dönmeye başlıyor. Biz bu eve dönüşlere son vermek, onları hayatın içinde tutmak için mesleki eğitimlerle 'İş dünyasında ben de varım' diyebilecekleri bir ortam hazırlamayı hedefliyoruz. Son 4 aydır, STK olarak mücadelesini verdiğimiz Engelliler Bakanlığı'nın kurulması için destek bekliyoruz? dedi.

Plaket töreninde konuşan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs de 'Unutmayalım ki down sendromu bir hastalık değil bir farkındalıktır. Biz siyasiler de parlamentoda, mecliste bu çocuklarımızın problemleri ve ailelerinin yaşadıkları sıkıntılarla ilgili iktidarıyla muhalefetiyle, bütün siyasi partiler iş birliği içerisinde. İnşallah en kısa sürede bütün sıkıntıları çözeceğiz' ifadelerini kullandı.

2005 yılında engelli bireyler için getirilen yasayı hatırlatan AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram ise 'Bugün belki bir şeyimiz yok am ayarın aynı noktaya geri gidebiliriz. Engelliler alanının diri, heyecanlı ve güçlü olması gerekiyor. Engellilerin yönetiminde kendi bütçesinin kendi personeli olması gerekiyor. Engelli hizmetlerinin aksamaması gerekiyor. Ben bu uğurda ne yapılması gerekiyorsa, onun mücadelesini vereceğim' diye konuştu.

DHA'YA FARKINDALIK PLAKETİ

Demirören Ajansı'nı temsilen törene katılan gazeteci Berna Yılmaz, 'Biz ajans olarak böyle anlamlı günlerde, özellikle de konu çocuklarken, farkındalık oluşturmak adına hassasiyet gösteriyoruz. Şahsım ve haber ajansım adına, bu anlamlı günde bu anlamlı plaket için federasyona teşekkür ederim' dedi.

ARTI 1 FARKLI HALK OYUNLARI

Katılımcıların konuşmaları ve plaket töreninin ardından Trabzon Down Sendromu, Elazığ Down Sendromu yöresel halk oyunları gösterilerini yaptı. Gösterilerin ardından down sendromlu bireyleri temsilen katılımcılara plaketlerini veren Eren Kaya ise önce zeybek oynadı sonra rap müzik performansı sergiledi. Öte yandan Pakistan ses sanatçıları da Muhammad Shoaib ve Yörgüç Tipu Sharif de yöresel şarkıları seslendirdi.

'BİZ OLMASAYDIK BU FARKINDALIK OLUŞMAYACAKTI'

Down sendromlu çocukları temsilen konuklara plaketlerini veren ve sahnede rap performansı sergileyen Eren Kaya, 'Biz burada Dünya Down Sendromu Günü'nü kutladık. Tüm Türkiye'deki engellilere de destek olduk. Yurt dışından gelenler de oldu. Eğer biz burada olmasaydık bu farklılık görülmeyecekti' dedi.

Rap müziği sevdiğini dile getiren Kaya, 'Ben çocukluğumdan beri rap yapıyorum. Yaşadığım en büyük mutluluk o. Beat box ve hiphop şeklinde de müzik yapıyorum. Yakında bazı çalışmalarım da olacak. Ufak bir stüdyo kuracağım. Müziklerimi dinleyeceksiniz. YouTube kanalı da açacağım, orada da izleyebilecek herkes beni. Hedefim kendimi göstermek' ifadelerini kullandı.

Down sendromlulardan biri olan Mert de 'Güzel bir tören oldu, plaket verdik. Hem dans etmeyi hem de beat box yapmayı seviyorum' şeklinde konuştu.

DHA'YA DÜNYA DOWN SENDROMLULAR GÜNÜ FARKINDALIK PLAKETİ
DHA'YA DÜNYA DOWN SENDROMLULAR GÜNÜ FARKINDALIK PLAKETİ
DHA'YA DÜNYA DOWN SENDROMLULAR GÜNÜ FARKINDALIK PLAKETİ
DHA'YA DÜNYA DOWN SENDROMLULAR GÜNÜ FARKINDALIK PLAKETİ
DHA'YA DÜNYA DOWN SENDROMLULAR GÜNÜ FARKINDALIK PLAKETİ
DHA'YA DÜNYA DOWN SENDROMLULAR GÜNÜ FARKINDALIK PLAKETİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA'YA DÜNYA DOWN SENDROMLULAR GÜNÜ FARKINDALIK PLAKETİ - Son Dakika


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