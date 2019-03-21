Son Dakika Haberleri: Dha'ya Vergi Müfettişleri Derneği'nden En Başarılı Ekonomi Haberleri Ödülü

Dha'ya Vergi Müfettişleri Derneği'nden En Başarılı Ekonomi Haberleri Ödülü

1 saat önce

"En Başarılı Ekonomi Haberleri", Dünya Gazetesi "En Başarılı Ekonomi Gazetesi", Beste Naz Süllü "Genç Ekonomist Ödülü", Süheyla Yılmaz "En Başarılı Radyo Programcısı", Orhan Gencebay "Yaşam Boyu Başarı Ödülü", Emre Özel "En Başarılı Eğitimci", Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.

Dha'ya Vergi Müfettişleri Derneği'nden En Başarılı Ekonomi Haberleri Ödülü, System.String[]
"En Başarılı Ekonomi Haberleri", Dünya Gazetesi "En Başarılı Ekonomi Gazetesi", Beste Naz Süllü "Genç Ekonomist Ödülü", Süheyla Yılmaz "En Başarılı Radyo Programcısı", Orhan Gencebay "Yaşam Boyu Başarı Ödülü", Emre Özel "En Başarılı Eğitimci", Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) "İnovasyon Ödülü", Baykar Makina "İnovasyon Ödülü", Babala TV (Oğuzhan Uğur) "En Başarılı Youtube Kanalı", sabah.com.tr (İsa Tatlıcan) "En Başarılı Haber Sitesi", İhlas Haber Ajansı-İHA (Zafer Okay) "En Başarılı Ekonomi Servisi", Cabir Turgut "En Başarılı Ekonomi Muhabiri", Demet Akbağ "En Başarılı Kadın Oyuncu", Pelin Çift "En Başarılı Program Sunucusu", Hüseyin Altınalan "En Başarılı Haber Ajansı Yöneticisi", Emin Gökçegözoğlu "En İyi Haber Müdürü", İsmail Gülle (TİM Başkanı) "Ekonomiye Katkı Ödülü". - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:31 Kaynak: DHA

Beste Naz, Genç, Ekonomi, Ekonomi
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