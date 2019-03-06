Son Dakika Haberleri: Dha Yrut - Jandarma'dan Uyuşturucu Operasyonu

Dha Yrut - Jandarma'dan Uyuşturucu Operasyonu

31 dakika önce

BURSA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 30 gram metamfetamin ele geçirildi.

Dha Yrut - Jandarma'dan Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
BURSA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ç.A., K.U., T.M.A. ve A.U.'nun bir otomobille Karacabey'den Bursa'ya gelerek kent genelinde uyuşturucu satacağı ihbarını aldı. Ekipler, düzenlenen operasyonla Karacabey-Bursa karayolunda otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki şüphelilerden K.U.'nun "Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan arandığı tespit edildi. Ç.A., K.U., T.M.A. ve A.U. jandarma ekiplerince gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Jandarma ekiplerinin araçta yaptığı aramalarda metanfetamini bulması

Haber: Muammer İRTEM/ BURSA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:43 Kaynak: DHA

Bursa, Jandarma, Güncel
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