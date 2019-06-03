DHA YURT - 1 ASKER ŞEHİT OLDU
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Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2)1 ASKER ŞEHİT OLDUTunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 2 askerden biri, hastanedeki ilk müdahalesinin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne...
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:27 Kaynak: DHA
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2)
1 ASKER ŞEHİT OLDU
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 2 askerden biri, hastanedeki ilk müdahalesinin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan asker, doktorların çabasına reğmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Görüntü Dökümü
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Ambulansın gelişinden görüntü
Yaralı askerin Hastaneye Getirilişi
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,
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