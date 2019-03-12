Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - 17 Yaşındaki Çocuk, Evde Yaralı Halde Bulundu

Dha Yurt - 17 Yaşındaki Çocuk, Evde Yaralı Halde Bulundu

22 dakika önce

ADANA'da Yusuf M. (17), ziyarete gittiği ağabeyinin evinde yatakta tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Dha Yurt - 17 Yaşındaki Çocuk, Evde Yaralı Halde Bulundu, System.String[]
ADANA'da Yusuf M. (17), ziyarete gittiği ağabeyinin evinde yatakta tabancayla vurulmuş halde bulundu. Yatağın yanında kurusıkıdan çevrilmiş bir tabanca ve boş bir kovan bulan polisler, çocuğun kazara kendi kendisini vurmuş olabileceği üzerinde duruyor.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1232 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, akşam ağabeyi Bayram M.'nin evine giden Yusuf M., gece uyumak için yatacağı odaya geçti. Üzerini örtmek için yanına gelen yengesi, Yusuf M.'nin rahatsızlandığını fark edip, durumu eşine haber verdi. Eve çağrılan ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf M.'nin karnında mermi izine rastlandı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, ameliyata alındı. Evde inceleme yapan polisler, çocuğun yattığı yatağın yanında kurusıkıdan çevrilme tabanca ve bir boş kovan buldu. Yusuf M.'nin yatağın içinde kendisini kazara vurmuş olabileceği üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hastanenin dış görüntüsü

Ambulansın gelişi 

Yaralının ambulanstan indirilip, hastaneye alınması

Evden görüntü

Evin önündeki polis aracından görüntü

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:38 Kaynak: DHA

Yüreğir, Güncel
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