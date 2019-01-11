Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - 3 Katlı Ahşap Ev 'Alev Alan Çamaşır Kurutma Makinesi Nedeniyle Yandı' İddiası

Dha Yurt - 3 Katlı Ahşap Ev 'Alev Alan Çamaşır Kurutma Makinesi Nedeniyle Yandı' İddiası

1 saat önce

BOLU'da, 3 katlı ahşap ev, çamaşır kurutma makinesinden çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Dha Yurt - 3 Katlı Ahşap Ev 'Alev Alan Çamaşır Kurutma Makinesi Nedeniyle Yandı' İddiası, System.String[]
BOLU'da, 3 katlı ahşap ev, çamaşır kurutma makinesinden çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 01.20 sıralarında İhsaniye Mahallesi Çukurçeşme Sokak'ta meydana geldi. Ferda Kıbrıslıoğlu, 3 katlı ahşap evin 3'üncü katındaki çamaşır kurutma makinesi çalıştırdı. İddiaya göre, bir süre sonra çamaşır kurutma makinesi alev aldı. Alevleri fark eden Can Kıbrıslıoğlu, durumu evde bulunan aile bireylerine haber verdi. Alevlerin bir anda sardığı evde bulunan Ferda, Sevim, Nurten ve Can Kıbrıslıoğlu dışarı çıkarak, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. 

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evin yakınından geçen bir kadın, köpeğini kucağına alarak olay yerinden uzaklaştırdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Yangından görüntüler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Olay yerinden görüntüler

-Yaşanan panik

-Ferda Kıbrıslıoğlu'nun olayı anlatması

-Köpeğiyle kaçan kadın

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:29 Kaynak: DHA

İtfaiye, İhsaniye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çamura Saplanan Hayvanlar İçin Seferber Oldular Elektrikler Kesilince Mum Yakıp Uyuyakalan Yaşlı Kadın, Evinin Yanışını Gözyaşlarıyla İzledi

İstanbul'da Bir Apartmanda Yangın Çıktı, 14 Kişi Balkonda Mahsur Kaldı! Vatandaşların Kurtarılma Anı Kamerada Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 07:00:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - 3 Katlı Ahşap Ev 'Alev Alan Çamaşır Kurutma Makinesi Nedeniyle Yandı' İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]