Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - 3 Kişinin Yaralandığı Avm'deki Bıçaklı Kavga Kamerada

Dha Yurt - 3 Kişinin Yaralandığı Avm'deki Bıçaklı Kavga Kamerada

1 saat önce

HATAY'da, bir AVM'deki kafede iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu, 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Dha Yurt - 3 Kişinin Yaralandığı Avm'deki Bıçaklı Kavga Kamerada, System.String[]
HATAY'da, bir AVM'deki kafede iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu, 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkez Antakya ilçesindeki bir AVM'deki kafede oturan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle iki grup eline geçirdikleri  sandalyeleri birbirine fırlattı, kimliği belirsiz kişi tarafından 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Kavga, araya giren güvenlik görevlileri tarafından güçlükle yatıştırıldı. Yaralı 3 kişi ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, cep telefonu kamerası ile görüntülenen kavganın kayıtlarını incelemeye alarak soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

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İki grubun kavga anı

SÜRE: 00' 27"   BOYUT: 52 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:40 Kaynak: DHA

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