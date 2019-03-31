Dha Yurt - 32 İlde Oy Verme İşlemi Başladı
1 saat önce
MAHALLİ İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde oy verme işlemi, saat 07.00 itibariyle başladı.
MAHALLİ İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde oy verme işlemi, saat 07.00 itibariyle başladı.
Mahalle İdareler Genel Seçimleri için seçmen sandık başına gidiyor. Saat 07.00 itibariyle oy verme işlemi, 32 ilde başladı. Bu iller şöyle:
" Adıyaman
, Ağrı
, Artvin
, Bingöl
, Bitlis
, Diyarbakır
, Elazığ
, Erzincan
, Erzurum
, Gaziantep
, Giresun
, Gümüşhane
, Hakkari
, Kars
, Malatya
, Kahramanmaraş
, Mardin
, Muş
, Ordu
, Rize
, Siirt
, Sivas
, Trabzon
, Tunceli
, Şanlıurfa
, Van
, Bayburt
, Batman
, Şırnak
, Ardahan
, Iğdır
ve Kilis."
Diğer illerde ise oy verme işlemi saat 08.00'de başlayacak.
Haber: Muhammed KILIÇ/ ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:05 Kaynak: DHA
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