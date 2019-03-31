Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - 32 İlde Oy Verme İşlemi Başladı

Dha Yurt - 32 İlde Oy Verme İşlemi Başladı

1 saat önce

MAHALLİ İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde oy verme işlemi, saat 07.00 itibariyle başladı.

Dha Yurt - 32 İlde Oy Verme İşlemi Başladı, System.String[]
MAHALLİ İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde oy verme işlemi, saat 07.00 itibariyle başladı.

Mahalle İdareler Genel Seçimleri için seçmen sandık başına gidiyor. Saat 07.00 itibariyle oy verme işlemi, 32 ilde başladı. Bu iller şöyle:

" Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis."

Diğer illerde ise oy verme işlemi saat 08.00'de başlayacak.

Haber:  Muhammed KILIÇ/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:05 Kaynak: DHA

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