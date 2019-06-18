Son Dakika Haberleri: DHA YURT - 4 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
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DHA YURT - 4 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terörden aranlar listesinde 'kırmızı' kategoride yer alan ve 4 milyon TL ödülle aranan sözde orta saha sorumlusu 'Ali Piling' kod adlı Şerif Yakut'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA YURT - 4 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terörden aranlar listesinde 'kırmızı' kategoride yer alan ve 4 milyon TL ödülle aranan sözde orta saha sorumlusu 'Ali Piling' kod adlı Şerif Yakut'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün Bitlis  Jandarma Komutanlığı'nca Bitlis- Merkez Kayadağ ko¨yu¨ kırsalında 'Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Işık Operasyonu'nun gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin terörden arananlar listesinde 4 milyon TL ödülle 'kırmızı' kategoride yer alan sözde orta saha sorumlusu 'Ali Piling' kod adlı Şerif Yakut olduğunun tespit edildiği aktarıldı.
Açıklamada, "Söz konusu teröristin son bir yılda Diyarbakır, Batman, Bitlis, Mus¸, Elazıgˆ ve Bingo¨l illerindeki eylemlerin talimatını verdiği bilinmektedir" denildi.
FOTOGRAFLI
Haber:  Caner ÜNVER/ ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:27 Kaynak: DHA
Bitlis, Değerli Taş, Güncel
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