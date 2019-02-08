Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Adana'da 7 Kaçak Göçmen Yakalandı

Dha Yurt - Adana'da 7 Kaçak Göçmen Yakalandı

38 dakika önce

ADANA'da göçmen kaçakçılığı ihbarı üzerine durdurulan otomobilden 7 kaçak Suriyeli göçmen çıktı.

Dha Yurt - Adana'da 7 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
ADANA'da göçmen kaçakçılığı ihbarı üzerine durdurulan otomobilden 7 kaçak Suriyeli göçmen çıktı. Yine Suriyeli olan otomobil sürücüsünün, göçmen kaçakçılığından kaydının bulunduğu tespit edildi.

Ceyhan ilçesinden il merkezine giden 31 MA 3947 plakalı otomobille göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarını alan polis, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda önlem aldı. İncirlik uygulama noktasında polislerin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, otoyol boyunca önlem alan polisler tarafından merkez Çukurova ilçesi Kasım Ener Bulvarı bağlantısında durduruldu. Otomobilde yapılan aramada yurda kaçak yoldan girdikleri belirlenen 7 Suriyeli göçmen yakalandı. Kendisi de Suriyeli olan otomobil sürücüsünün ise göçmen kaçakçılığından kaydının bulunduğu tespit edildi. Sürücünün de aralarında bulunduğu toplam 8 Suriyeli, işlemleri yapılmak üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Göçmenlerin kaçakçılığının yapıldığı otomobilden görüntü

Kaçak göçmenlerden görüntü

Göçmenlerin yanlarındaki çantalardan görüntü

Polis araçlarından görüntü

SÜRE: 01'00" - BOYUT: 113 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:46 Kaynak: DHA

Polis, Adana, Güncel
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