Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Dha Yurt - Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

ADANA'da iki kişi ile kavga eden Nurullah A. (22), boynuna ensesine ve yüzüne aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Dha Yurt - Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
ADANA'da iki kişi ile kavga eden Nurullah A. (22), boynuna ensesine ve yüzüne aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle caddeye gelen Nurullah A., iddiaya göre beraber alkol aldığı ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, Nurullah A.'yı ensesi ve yüzünden bıçakla yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Devriye görevi yapan polis ekibinin durumu fark edip, anons yapması üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Nurullah A., tedaviye alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, görgü tanıklarının verdiği eşkal sonucu 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ambulanstan görüntü

Ambulanstan indirilen yaralının hastaneye taşınması

Hastaneden görüntü

Olay yerinden görüntü

Olay yeri inceleme polisinin çalışması

Yaralı Nurullah A.'nın motosikleti

Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01'18" - BOYUT: 146 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:49 Kaynak: DHA

Kozan, Sarıçam, kavga, Adana, Güncel
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